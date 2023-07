HOJLUND, Su di lui oltre allo United ora piomba il PSG

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos e Dusan Vlahovic, il Manchester United ha scelto Rasmus Hojlund. Erik ten Hag ha chiesto un attaccante giovane, da plasmare e far crescere, e il profilo del classe 2003 dell'Atalanta sembra essere perfetto per le esigenze dell'ex tecnico dell'Ajax. I Red Devils lavorano già da diversi giorni per cercare di convincere i bergamaschi ad abbassare le pretese: la valutazione di oltre 100 milioni di euro è giudicata eccessiva per un giocatore dal grande futuro ma ancora senza grande esperienza internazionale.

Il PSG in aiuto

Gli inglesi hanno offerto per ora poco meno di 60 milioni ma la Dea non sembra essere propensa a concedere sconti, tanto più perché il più recente interesse del Paris Saint-Germain potrebbe portare lo United ad accelerare le operazioni. Hojlund, ex giocatore dello Sturm Graz, ha realizzato 10 reti in Serie A nell'ultima stagione; a marzo ha messo a segno una tripletta in Nazionale (6 gol in 6 presenze), nella sfida di qualificazione a Euro 2024 contro la Finlandia.

La notizia è riportata da TuttoMercatoWeb