Hellas Verona-Pisa finisce 0-0: entrambe ancora sotto la Fiorentina

Finisce 0-0 tra Hellas Verona e Pisa la sfida salvezza del Bentegodi che ha aperto questo turno di Serie A. Più o meno un tempo per parte per le due squadre in fondo alla classifica, che ottengono un punto a testa che serve a poco per risalire la classifica, nonostante l'esordio dei due nuovi allenatori sulle rispettive panchine.

Sammarco e Hiljemark portano a casa un pari dopo una partita combattuta che ha visto i padroni di casa andare vicini al gol più volte nel primo tempo, mentre i toscani nei secondi quarantacinque minuti trovano un palo e almeno un paio di interventi miracolosi di Montipò. Sia Pisa che Hellas salgono così a 15 punti in classifica, ancora dietro alla Fiorentina che in attesa della sfida contro il Torino sono a 17 punti.