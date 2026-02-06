Ag. Solomon: "Pagare Manor 10 milioni un affare. Se i viola retrocedono va via"

Shlomi Ben Ezra, agente di Manor Solomon, esterno israeliano arrivato nel corso del mercato invernale alla Fiorentina dal Tottenham, ha rilasciato un'intervista a "Hahm Aave" raccontando i dettagli del suo trasferimento in Italia. "La Fiorentina è stata una buona scelta, si vede che nelle ultime due partite ha giocato minuti significativi. Hanno un'opzione per acquistarlo, vive in un posto fantastico, la decisione è stata molto facile per loro. Ha firmato per metà stagione con un'opzione di acquisto di 10 milioni di euro. Se retrocedono, se ne va. Sì, aveva l'opzione di andare al Southampton, ma non voleva andare in seconda divisione. Speriamo che la Fiorentina rimanga in campionato e che si vada avanti.

Per gli standard odierni, penso che 10 milioni siano un prezzo stracciato per Manor Solomon. Non definisco quello che sta succedendo con lui un declino. Non ha giocato 100 partite ed è stato scarso, ovunque abbia giocato è stato bravo. C'è stato un infortunio che si è complicato nel 2023, si è infortunato durante la preparazione la scorsa estate. Nessun israeliano dovrebbe andare a giocare in Spagna, in nessuna professione. Lì c'è un'incitamento finanziato e oliato contro gli israeliani. Si insinua ovunque".