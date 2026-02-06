Alle 20.45 drammatica sfida salvezza Verona-Pisa con i due nuovi allenatori: le formazioni

Stasera alle 20.45 sfida salvezza tra Verona e Pisa. Le due squadre avranno in panchina, appaiate a 14 punti (-3 dalla Fiornetina) in fondo alla classifica, avranno in panchina i nuovi allenatori rispettivamente Sammarco (promosso dalla Primavera) e il debuttante in A Hiljemark, che invece in Italia ha giocato. Ecco le formazioni ufficiali.

Verona (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Niasse, Bernede, Al-Musrati, Lovric, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric, Lirola, Harroui, Mosquera, Popovic, Isaac, Cham. Vermesan.

Pisa (3-4-1-2: Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic; Durosinmi. Allenatore: Oscar Hiljemark. A disposizione: Andrade, Guizzo, Marin, Leris, Hojholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling Jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.