Torino, Baroni recupera Adams e Simeone: sono convocati per Firenze

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - L'infermeria del Torino si è svuotata, in vista della trasferta di Firenze contro i viola il tecnico Marco Baroni torna ad avere ampia scelta. In attacco, infatti, ci saranno anche Simeone e Adams: i due sono convocati e lo scozzese è più avanti nel recupero rispetto al Cholito, anche se appare favorita la coppia Zapata-Kulenovic per cominciare la sfida contro la Fiorentina. A centrocampo, invece, si registra il ritorno di Gineitis, pronto a partire dal primo minuto per rilevare lo squalificato Vlasic (fermato per un turno dal Giudice Sportivo come Prati, ndr).

Oltre a Lazaro, Pedersen e Obrador, Baroni potrà contare sul rientrante Aboukhlal sulle fasce laterali, mentre rimangono indisponibili il difensore Ismajli e il centrocampista Ilic. (ANSA).