Social Kouame saluta la Fiorentina: "A Firenze sono cresciuto. Si chiude un capitolo"

vedi letture

La giornata che sta andando in archivio ha portato buone notizie per un esubero della Fiorentina: Christian Kouame è volato in Grecia, all'Aris Salonicco, in una trattativa lampo chiusa dalla Fiorentina dopo aver messo il giocatore fuori dal progetto ormai da diversi giorni. L'attaccante ivoriano è sbarcato in tarda mattinata a Salonicco dove è stato accolto da qualche tifoso e dopo poi in giornata ha firmato il nuovo accordo che lo legherà al club giallonero per un anno e mezzo, accettando di percepire uno stipendio leggermente ritoccato al ribasso (QUI i dettagli). La Fiorentina risparmierà circa 3,6 milioni di euro al lordo. Questo il saluto di Kouame alla Fiorentina attraverso i propri profili social, in inglese:

"Dopo tutti questi anni, è giunto il momento di salutare. Indossare questa maglia mi ha aiutato a crescere, dentro e fuori dal campo. Ho vissuto momenti forti e ho imparato dalle vittorie, così come dai periodi più difficili. Grazie ai tifosi per l'amore, la passione e il supporto costante. Grazie a tutti gli allenatori che mi hanno supportato in diverse fasi del mio percorso.

Grazie ai miei compagni di squadra, passati e presenti, per le battaglie condivise e i ricordi indimenticabili. Grazie alla società.Fiorentina, il suo Presidente e la sua famiglia. Grazie anche a tutti coloro che lavorano dietro le quinte del club, a tutto lo staff la cui dedizione spesso passa inosservata ma è essenziale ogni giorno. Si chiude un capitolo, con rispetto e gratitudine".