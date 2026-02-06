Guardiola: "Libero di parlare contro tutte le guerre, condanno che persone innocenti siano uccise"

(ANSA) - LONDRA, 06 FEB - Pep Guardiola ha difeso il proprio diritto a prendere posizione ogni volta che "persone innocenti vengono uccise" nel mondo. "Perché non posso esprimere ciò che provo? Solo perché sono un allenatore?" ha detto il tecnico del Manchester City in risposta alle critiche dei rappresentanti della comunità ebraica di Manchester. "Quello che ho detto, in sostanza, è stato: quanti conflitti ci sono nel mondo? Molti. Li condanno tutti. Persone innocenti vengono uccise, condanno tutto questo. Non ho detto che un Paese sia più importante di un altro, no. Se non capite il mio messaggio, va bene", ha insistito Guardiola.

Martedì scorso, l'allenatore catalano aveva espresso la sua rabbia per le "migliaia di persone innocenti" uccise dalla guerra, citando "il genocidio in Palestina, quello che è successo in Ucraina, quello che è successo in Russia, quello che è successo in tutto il mondo, in Sudan, ovunque". Guardiola ha sottolineato che la sua posizione non era una dichiarazione politica o una presa di posizione, ma piuttosto una difesa della vita umana ovunque i civili soffrano. La scorsa settimana, si è anche recato privatamente nella sua regione natale, Barcellona, per tenere un discorso a sostegno dei bambini palestinesi.

Queste dichiarazioni pubbliche gli sono valse sia elogi che critiche, in particolare da parte del Consiglio Rappresentativo degli Ebrei della Greater Manchester. "Guardiola è un allenatore di calcio. Anche se le sue riflessioni umanitarie derivano da buone intenzioni, dovrebbe concentrarsi sul calcio", ha scritto l'istituzione mercoledì su X, esprimendo preoccupazione per il fatto che tali osservazioni possano alimentare atti antisemiti. Il Consiglio Rappresentativo lo ha anche criticato per la mancanza di sostegno pubblico dopo l'attacco terroristico dell'ottobre 2025 alla sinagoga di Heaton Park a Manchester, in cui due fedeli hanno perso la vita. (ANSA).