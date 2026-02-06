Trasferte vietate, tifosi della Roma fanno ricorso al TAR: "Fissata l'udienza"

I tifosi della Roma stanno portando avanti la loro battaglia sul fronte legale contro il divieto di trasferte imposto fino al termine della stagione comminato dopo gli scontri in autostrada con gli ultras della Fiorentina. Dopo la decisione che ha colpito il settore ospiti per i sostenitori giallorossi, arriva un primo segnale sul piano giudiziario: l’avvocato Lorenzo Contucci ha annunciato sui social che il TAR Lazio ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini, riconoscendo l’urgenza del caso.

La nota ufficiale "L’Associazione Italiana Roma Club (A.I.R.C.) e l’Unione Tifosi Romanisti (U.T.R.) - tramite l’avv. Paolo Alberto Reineri ed il sottoscritto - hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto la chiusura del settore ospiti fino al termine del campionato per i tifosi della Roma. Il T.A.R. Lazio ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini, vista l’urgenza, ed ha fissato l’udienza al 17 febbraio".