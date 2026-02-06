Giuseppe Commisso nuovo Presidente e AD di Mediacom: il comunicato

vedi letture

Giuseppe Commisso è il nuovo presidente ed amministratore delegato di Mediacom Communications. Nel consiglio d'amministrazione riunito oggi a New York è emersa l'elezione del presidente della Fiorentina come numero uno anche della società americana che eredita dal padre Rocco dopo che. nei giorni immediati a seguito della scomparsa, era stato eletto "ad interim". Ora è tutto definito. Questo il comunicato: "Mediacom Communications ha annunciato oggi che il suo Consiglio di Amministrazione ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente e Amministratore Delegato. Giuseppe è in Mediacom Communications da quasi vent'anni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, tra cui, più recentemente, quello di Vicepresidente e Amministratore Delegato ad interim. Questa nomina segue la recente scomparsa di Rocco B. Commisso, Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Mediacom Communications.

"Sono onorato di guidare Mediacom Communications", ha dichiarato Giuseppe B. Commisso. "Sebbene circostanze sfortunate abbiano portato a questa nomina, non vedo l'ora di lavorare con i talentuosi dipendenti di Mediacom Communications per offrire un servizio eccellente ai nostri clienti e alle nostre comunità. Insieme perseguiremo una crescita ponderata e sostenibile per la nostra attività, in un momento in cui il nostro settore è in difficoltà. Intendo continuare a realizzare la visione di mio padre per l'azienda e garantire a Mediacom Communications un futuro luminoso".

Oltre al suo impegno in Mediacom, Giuseppe B. Commisso è Presidente dell'ACF Fiorentina, una società calcistica fiorentina che milita nella massima serie italiana di Serie A, nonché membro del suo Consiglio di Amministrazione. Ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Civile presso la Columbia University e ha partecipato al Cable Executive Management Program della Harvard Business School, sponsorizzato dalla CTAM Educational Foundation".