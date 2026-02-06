FirenzeViola Rinnovi, un passo alla volta. Sorpresa Kouadio? Tutto pronto da un mese

Chiuso il mercato la Fiorentina, con il neo direttore sportivo Fabio Paratici, si metterà all'opera per capire il da farsi con i rinnovi ma oggi mentre tutti aspettavano news su quelli di Fortini e Dodo, oltre che su quello di Mandragora mai ufficializzato, a sorpresa è arrivato quello del giovane difensore Eddy Kouadio, non certo una priorità nella rosa, si potrebbe pensare.

Retroscena Kouadio

In realtà la Fiorentina secondo quanto appreso aveva già pronto da un mese il contratto di Kouadio, giovane di belle speranze che Vanoli certo sta centellinando visto il momento delicato della squadra, assistito dalla Gea e seguito dall'ex viola Duccio Innocenti. Il giocatore tra l'altro non va certo ad appesantire il monte ingaggi trattatndosi, come quello di Martinelli, di qualche centinaia di migliaia di euro (a salire).

Rinnovo Dodo e Fortini

Un rinnovo che non va ad incidere neanche sulla necessità di "mettere la testa nel carrarmato" che ci si aspetta invece da giocatori più importanti, a partire da Dodo. Il giocatore dopo un periodo difficile sembra incidere di più e con la difesa a quattro condivide i compiti sulla fascia. Sul suo rinnovo Roberto Goretti aveva fatto qualche passo avanti ma poi tutto è rimasto in una fase di stallo. Ancora più difficle la situazione di Fortini che la Fiorentina, ad certe cifre, avrebbe anche sacrificato. La Roma non ha fatto l'assalto finale e il giocatore, che prende ancora un ingaggio da "Primavera", è rimasto alla Fiorentina e il discorso rinnovo dovrà essere necessariamente ripreso. "Sono due giocatori importanti, uno perché giovane e uno perché affermato - ha sottolineato Paratici - Ne avremo cura".