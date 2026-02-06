Calciomercato Kouame con la maglia dell'Aris Salonicco: l'immagine di Firenzeviola

Come anticipato da Firenzeviola.it, la nuova avventura di Christian Kouame sarà in Grecia, all'Aris Salonicco. L'attaccante ivoriano è arrivato in giornata nella città che lo vedrà protagonista in questo resto di stagione e ha firmato un accordo per un anno e mezzo col suo nuovo club: Il giocatore ha dunque posato già con la maglia giallonera dopo che anche la Fiorentina ha confermato la trattativa con uno stringato comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Kouame all' Aris F.C"..

Questa la foto raccolta da Firenzeviola.it: