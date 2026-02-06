Valcareggi: "Rugani perché fuori lista? Si muove come Beckenbauer, forse anche troppo regale"

L'agente e opinionista fiorentino Furio Valcareggi ha parlato dell'esclusione di Daniele Rugani dalla lista Uefa a Lady Radio: “E' un lucchese, bravo ragazzo, anche se come giocatore mi pare un po' annoiato. E' la sensazione che dà perché se lo osservi mentre gioca non alza mai la voce, non si arrabbia mai e non prende mai un cartellino ma a giocare a calcio è bravissimo.

Si muove come Beckenbauer quando è in campo, ha classe, quasi regale e forse anche troppo appunto. Se però non è stato inserito all'interno della lista Uefa mi chiedo cosa sia venuto a fare a Firenze. E' venuto a dare il 'cencio' al Viola Park? Perché per me il miglior acquisto della sessione invernale della Fiorentina è lui, gli altri sono bravini ma la chicca è lui: viene dalla Juventus dopo una carriera di tutto rispetto".