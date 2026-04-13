Harrison: "Bene gli assist ma meglio i punti. Vanoli ha grande passione"

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Autore del secondo assist nelle ultime due partite, Jack Harrison parla a DAZN: "È un piacere aver fatto due assist nelle ultime due ma sono più importanti i punti raccolti. Ora dobbiamo restare concentrati perché il campionato non è ancora finito, dobbiamo lavorare partita per partita".

Quanto è importante Vanoli?

"Ha uno stile diverso rispetto al mio allenatore precedente, ha una grande passione per il gioco. Per il successo di questa squadra è fondamentale".