Kean, le rassicurazioni di Retegui: "Ho parlato con lui, non dovrebbe essere nulla"

Il ct della Nazionale, Rino Gattuso, al termine della vittoria per 3-1 sull'Estonia ha parlato alla Rai ed ha affrontato anche l'argomento dell'infortunio di Kean, sul quale però non aveva novità: "Ho parlato poco con Kean, dispiace. Esposito è entrato e ha fatto bene. Speriamo non sia niente di grave".

Anche Mateo Retegui ha parlato di Kean alla Rai, rassicurando: "Penso non sia niente di grave, ho parlato con lui nello spogliatoio. Con Esposito mi son trovato bene, abbiamo tante soluzioni davanti anche con Lucca e Scamacca".