Bacconi: "Il centrocampo non difende ed ecco perché Gud non si esprime al meglio"
L'esperto di tattica Adriano Bacconi ha dato una sua spiegazione del momento no della Fiorentina: "La Fiorentina ha dei difensori forti e ben assortiti ma evidentemente c'è qualcosa negli equilibri della squadra che non funziona e nel filtro a centrocampo. Credo infatti che a centrocampo non si pensi alla fase difensiva ma solo a quella offensiva. Gudmundsson non sembra lo stesso diGenova dove si esaltava a corsa libera per il campo e nell'essere il punto di riferimento nella costruzuine del gioco, veniva molto a metà campo". Lo ha detto a Radio Bruno.
