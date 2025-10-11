"Ad alta voce", le immagini dell'evento al Viola Park per la Giornata della Salute Mentale

La Fiorentina ha postato le immagini dell'iniziativa "Ad Alta voce" che si è svolto al Viola Park e che ha visto protagoniste le squadre Special del club viola. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il centro sportivo di Bagno a Ripoli ha infatti aperto le porte a una giornata speciale, fatta di sport, inclusione e consapevolezza.

"La Fiorentina ha ospitato “Ad Alta Voce” - si legge sui social ufficiali della Fiorentina, l’evento promosso da FIGC e DCPS per rompere il silenzio e i pregiudizi intorno alla salute mentale. Un momento di festa e riflessione, con le squadre toscane del calcio paralimpico protagoniste sul campo e soprattutto le nostre Fiorentina Special. Test match, confronto, storie vere… Tante voci unite per dire forte: la salute mentale è un diritto di tutti e parlarne è un atto di coraggio".