Kean-Retegui-Esposito: l'Italia vince sull'Estonia ma perde il centravanti viola
L'Italia vince a Tallinn 3-1 sull'Estonia andando a segno con tutti e tre gli attaccanti anche se dopo un quarto d'ora ha perso il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, che pochi minuti prima aveva sbloccato la partita, per un problema alla caviglia.
Dopo il gol Kean al 5', Retegui al 38' ma l'italo-argentino al 30' aveva sbagliato un rigore. Al 74' segna anche Pio Esposito che aveva preso il posto di Kean. Un errore di Gigio Donnarumma al 76' che non trattiene la presa del pallone porta al gol bandiera dell'Estonia con Sappinen.
La Nazionale azzurra si porta a 12 punti, a -6 dalla Norvegia che anche stasera ha fatto una vittoria dilagante e forte del +26 nella casella della differenza reti ha consolidato il primo posto. L'Italia però è andata a +3 su Israele che affronterà nella prossima gara per blindare il secondo posto che dà la possiiblità dei playoff.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati