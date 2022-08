H. VERONA, In arrivo Alexandropoulos. Ora Barak...

Rinforzo in arrivo per l'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club gialloblù è ad un passo dal centrocampista classe 2001 Sotiris Alexandropoulos, attualmente in forza al Panathinaikos. Il giocatore dovrebbe arrivare a titolo definitivo per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Il calciatore greco dovrebbe ricoprire il ruolo di mezzala nello scacchiere di Gabriele Cioffi e potrebbe andare a sostituire Antonin Barak, che ieri non è partito titolare e su cui la Fiorentina è sempre vigile.