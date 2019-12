GUIDI, Vlahovic abbia il tempo di sbagliare. Castro...

L’ex allenatore della Fiorentina Primavera Federico Guidi ha parlato del momento della squadra viola, soffermandosi in particolare sul rendimento dei giovani in rosa:“La partita di coppa può portare entusiasmo. Avremo davanti tre gare complicate e c’è bisogno di una Fiorentina migliore. Inter e Roma fanno un buonissimo calcio. Davanti mancano le prestazioni di Federico Chiesa, Ribery non c’è. Abbiamo dato il peso dell’attacco a Vlahovic, non si può volere tutto e subito e deve avere tempo e possibilità di sbagliare. Vedere Castrovilli giocare così e poi vederlo in nazionale è motivo di soddisfazione e dà senso ai sacrifici fatti. Gaetano ha sempre avuto grandi potenzialità, sa cosa significa il sacrificio e l’umiltà. Si vuole sempre migliorare, i due anni in B l’hanno forgiato”.