GUIDI, Castrovilli merita la Fiorentina: ha talento

Federico Guidi, ex tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato della squadra viola soffermandosi in particolare sul ritorno di Gaetano Castrovilli in maglia gigliata: “La Fiorentina sforna talenti in continuazione, ce ne sono tanti che meritano attenzione. Castrovilli è uno di questi: ha esperienza anche in ambito europeo e con lui ho un legame particolare. Per quel che ha fatto vedere con la Cremonese e in Under 21 vale la Fiorentina. Può fare anche il trequartista, ma il suo ruolo originario è quello di interno di centrocampo".