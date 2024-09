GUDMUNDSSON, I tempi e i dettagli del processo

FirenzeViola.it

Albert Gudmundsson in questi giorni è rientrato in gruppo dopo aver risolto i problemi fisici con i quali è arrivato dal Genoa. Ma tra domenica e lunedì partirà per l'Islanda per presenziare che lo vede purtroppo protagonista, essendo accusato di "cattiva condotta sessuale". Con l'avvocato D'Avirro Radio FirenzeViola ha spiegato che il processo inizierà a metà settimana ma non si concluderà in giornata con una sentenza. (ASCOLTA E LEGGI QUI L'INTERVISTA).

In queste ore "Cronache di Spogliatoio" ha fatto un ulteriore punto via social sulle tappe del viaggio di Gudmundsson in Islanda e sui tempi del processo: partenza del giocatore per l'Islanda tra domenica e lunedì, il processo si svolgerà giovedì 12. Da quel giorno dovranno passare 4 settimane per la sentenza che dunque arriverà a novembre. Il giocatore sarà accompagnato a Reykjavik da un fisioterapista e un preparatore atletico della Fiorentina per permettergli di continuare ad allenarsi anche in quei giorni ed essere a disposizione anche per l'Atalanta se l'allenatore lo riterrà opportuno.