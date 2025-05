Gudmundsson festeggia le 350 presenze ufficiali con la presenza a Udine

Grande traguardo ieri sera a Udine da Albert Gudmundsson. Il numero 10 islandese della Fiorentina ha celebrato entrando dalla panchina nella vittoria per 3-2 le 350 presenze ufficiali nel mondo del calcio. Un risultato raggiunto dal classe 1997 con le maglie dell'Islanda, dell'AZ, del Genoa e della Fiorentina e celebrato con un'immagine della sua agenzia sui social. "more to come", ha scritto l'agenzia.