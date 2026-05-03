Grosso stende il Milan e complica i suoi piani Champions: il Sassuolo vince 2-0
Nella 35a giornata di Serie A il Sassuolo si conferma bestia nera del Milan, con i rossoneri che vanno ko per 2-0 al Mapei di Reggio Emilia. Pronti via e dopo cinque minuti i neroverdi sbloccano la gara, con Berardi che buca Maignan con il suo piattone sinistro all’angolo opposto su assist di Laurienté. La squadra di Allegri si affida a un sinistro di Leao per reagire, ma al 24’ arriva l’episodio che compromette la gara ai rossoneri: secondo cartellino giallo per Tomori nel giro di pochi minuti ed emiliani in superiorità numerica. La formazione allenata da Grosso gestisce nel resto del primo tempo, e in avvio di ripresa raddoppia: al 47’ triangolo tra Laurienté e Thorstvedt, con il francese che calcia forte e infila Maignan per la seconda volta.
Il Sassuolo aggancia il Bologna a 49 punti, mentre il Milan resta bloccato a quota 67 punti: la Juventus può già agganciare la squadra di Allegri, mentre la Roma vincendo lunedì sera contro la Fiorentina potrebbe rientrare in piena lotta Champions a -3 dai rossoneri.
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