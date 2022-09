GRILLITSCH, Cose non vere su me e mio padre

Florian Grillitsch, uno dei grandi casi del mercato estivo della Fiorentina, è tornato a parlare anche di quello che è stato l'affare con i viola a Sport1: "Non voglio parlare dei dettagli ma sono diventate pubbliche cose che non sono vere su mio padre e me (Pradè in conferenza stampa aveva tirato in causa le richieste del padre, ndr). Non tutto è andato bene, su questo non c'è dubbi. Sono stato troppo ingenuo a fidarmi di alcune persone. Il calcio a volte può essere un affare sporco, ma ovviamente mi assumo la responsabilità delle mie decisioni. Adesso sono felice e orgoglioso di essere all'Ajax e poter disputare la Champions con un club così importante".