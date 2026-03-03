Criscitiello: "Tifosi viola sempre vicini alla squadra, non come quelli di Lazio e Torino"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto nel podcast YouTube Aura Sport, per parlare della lotta salvezza nella quale resta coinvolta anche la squadra viola, soprattutto dopo la pesante sconfitta subita dall'Udinese per 3-0: "La lotta salvezza è bellissima, un bel macello. Ci sono Lecce Cremonese e Fiorentina che sono in lotta, ma la Viola alla fine ne verrà fuori. Verona e Pisa sono già quasi retrocesse, quindi ne manca una".

Poi, mettendo a confronto il tifo viola con quello granata e biancoleste, da qualche giornata non più presente allo stadio: "A Firenze, nonostante tutti i problemi che hanno avuto e che stanno avendo, nonostante le contestazioni, la squadra non è stata mai mollata dal punto di vista fisico e della presenza allo stadio".