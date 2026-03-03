Bargiggia attacca Paratici: "Il mercato sta funzionando al contrario!"

Bargiggia attacca Paratici: "Il mercato sta funzionando al contrario!"
Oggi alle 14:20News
di Redazione FV

Dopo la sconfitta pesante subita ieri sera dalla Fiorentina in casa dell'Udinese per 3-0, forte è stato l'attacco lanciato dal giornalista sportivo Paolo Bargiggia nei confronti del nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici. Di seguito il contenuto del messaggio postato dal giornalista sul proprio profilo X: "Prima, dicono che (Paratici) ha contribuito a creare le ultime sventure della Juventus, poi ha portato il Tottenham vicino alla zona retrocessione e adesso, a rischio, c'è anche la Fiorentina.

Paratici e un mercato da 40 mln con i riscatti, che sta funzionando al contrario!"