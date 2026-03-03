Kean e il sogno Nazionale: "Con Gattuso contatti continui, lui è come me"

Moise Kean protagonista di un altro evento. Stavolta si tratta di un'iniziativa targata Ea Sports Fc, in collaborazione con Lega Calcio Serie A, che hanno inaugurato oggi il nuovo campo rinnovato dell’oratorio di via della Ferrera 11 a Milano, nell’ambito del programma FC FUTURES, piano su scala globale di EA SPORTS per investire nel calcio nelle comunità locali, con l’obiettivo di accrescere la passione per il gioco.

Presenti, oltre a Kean, l’Head of Competitions di Lega Calcio Serie A Andrea Butti e le Legends della Serie A Andrea Ranocchia e Ciro Ferrara. Ai media presenti Kean ha parlato della Nazionale e del sogno mondiale: "Speriamo di qualificarci per i Mondiali, indossare la maglia della Nazionale è sempre un onore, speriamo di qualificarci. Il rapporto col Ct Gattuso? Non è un martello, dice semplicemente quello che pensa e ci spinge a far di più, ci parlo spesso, ho un carattere simile e mi dà la carica giusta ogni volta che lo sento. Stiamo lavorando tanto con lo staff e il gruppo di calciatori, ci vogliamo tutti bene. Siamo un gruppo di amici prima che calciatori, ci conosciamo molto bene. So che possiamo fare grandissime cose, abbiamo un ottimo vibe".

Da ambasciatore del brand Ea Sports, il centravanti viola ha commentato così il fatto che una delle sue canzoni sia presente come colonna sonora di Efc2026: "Ne parlavo l'altro giorno con mio fratello, trovare la mia canzone in un videogioco è incredibile, mi fa capire di credere sempre a me stesso".