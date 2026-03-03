Calamai: "Vanoli perde anche nel post-partita. L'esame di coscienza deve farlo soprattutto lui"

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha parlato di Vanoli e delle sue dichiarazioni dopo la partita contro l'Udinese: "Le sconfitte della Fiorentina hanno un dopo partita che spesso riesce a peggiorare anche l'esito della partita stessa. Mi riferisco alle dichiarazioni di Vanoli, che come comunicatore non funziona. C'è una frase che mi ha lasciato perplesso, cioè quando dice che la squadra dovrebbe fare un esame di coscienza. Ha ragione, ma manca la parte in cui dice che anche lui deve fare un esame di coscienza.

Perché la squadra che ha messo in campo, l'ha messa lui. Perché la difesa a tre, l'ha voluta lui. Perché mandare in campo un giocatore non ancora in grado come Rugani, l'ha fatto lui. Perché una squadra senza palle e senza carattere è figlia di quello che ha preparato lui in settimana. Il primo a dover fare un esame di coscienza è proprio l'allenatore".