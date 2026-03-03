Kean inaugura un campo dell'oratorio: "Ho iniziato in un contesto simile"
Moise Kean protagonista di un altro evento. Stavolta si tratta di un'iniziativa targata Ea Sports Fc, in collaborazione con Lega Calcio Serie A, che hanno inaugurato oggi il nuovo campo rinnovato dell’oratorio di via della Ferrera 11 a Milano, nell’ambito del programma FC FUTURES, piano su scala globale di EA SPORTS per investire nel calcio nelle comunità locali, con l’obiettivo di accrescere la passione per il gioco.
Presenti, oltre a Kean, l’Head of Competitions di Lega Calcio Serie A Andrea Butti e le Legends della Serie A Andrea Ranocchia e Ciro Ferrara. Nel suo breve discorso durante l'evento Kean ha detto: "Io ho iniziato in strada e poi sono passato in oratorio, lì sono cresciuto molto".
