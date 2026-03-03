Fiorentina-Parma: domenica verrà osservato un minuto di silenzio per Marchesi e Barucci

vedi letture

In seguito alle ultime due recenti scomparse che hanno colpito la città di Firenze e la società viola, la Fiorentina fa sapere che in occasione della partita Fiorentina-Parma di domenica prossima, verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare la recente scomparsa dell’economista fiorentino ed ex Ministro del Tesoro, Prof. Piero Barucci, e dell’ex calciatore viola Rino Marchesi, che con la Fiorentina vinse due Coppe Italia (1961 e 1966) una Mitropa Cup (1966) e una Coppa delle Coppe (1961). Oggi, intanto, al funerale di Marchesi era presente il Labaro Viola listato a lutto ed anche il DG viola Alessandro Ferrari,