Polverosi: "Il paradosso Rugani. E figuriamoci se De Gea lascia la porta"

"Non è difficile segnare contro la Fiorentina, basta un calcio di punizione o un calcio d’angolo, come è successo ieri sera a Udine". A scriverlo è Alberto Polverosi nel suo pezzo di commento alla sconfitta contro l'Udinese sul Corriere dello Sport - Stadio. Il giornalista prosegue: "L’assurdo è che a gennaio era arrivato Rugani per dare più consistenza alla difesa e chi marcava Rugani sul calcio d’angolo? Facile, Kabasele. Che quando è partito ha lasciato a terra l’ex juventino.

Da aggiungere che Rugani tocca il metro e 90 e Kabasele ha tre centimetri in meno... E poi, figuriamoci se De Gea lascia la porta, magari piove e se sta sotto la traversa, nonostante la palla stia arrivando in casa sua, cioè in area piccola, non si bagna".