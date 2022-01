GRAZIANI, Vice-Vlahovic? Prenderei Caicedo

"Meglio Haaland o Vlahovic? Il norvegese si è già cimentato sul palcoscenico europeo, Vlahovic ancora no, ma è sulla strada per seguire quanto fatto dal bomber del Borussia- così Ciccio Graziani sul dualismo tra i due attaccanti classe 2000 protagonisti delle voci di mercato. L'ex attaccante della Fiorentina ha parlato poi del futuro di Vlahovic in viola: -Non è facile trovargli un sostituto. Sembra che lui voglia arrivare alla scadenza del contratto e che chieda 8 milioni di stipendio per 4-5 anni. In questo momento la società gigliata ha bisogno di fare mercato, il nome più ricorrente è quello di Mayoral. Ma se vuoi fare una piccola scommessa, per me, un nome poteva poteva essere quello di Caicedo.