Graziani sui rigori della Roma: "Per noi romanisti quella porta è stregata"
Tre calci di rigore consecutivi sbagliatidalla Roma sul prato dell'Olimpico nel match di Europa League perso contro il Lille per 1-0 non si erano mai visti e Francesco 'Ciccio' Graziani ne ha parlato su Rai 1, a pochi giorni dalla sfida contro un'altra sua ex squadra come la Fiorentina: "Quella porta sotto la Curva Sud - ha detto Graziani - per noi romanisti è maledetta. Nel famoso Roma-Liverpool del 1984, io e Bruno Conti sbagliammo il calcio di rigore”.
