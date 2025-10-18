Graziani su Kean: "Oggi decidono i giocatori, io giocai e segnai con una fasciatura. Piccoli? Se ne farà una ragione"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto al "Salotto dello sport" su Rtv38 per parlare della sfida con il Milan che attende la squadra viola: "Siamo in trepidazione per la ripresa del campionato visto il momento della Fiorentina perché ci sono tre partite toste ma a volte le partite più difficili diventano le più facili. Teniamo botta che poi arrivano gare più accessibili".

Kean recuperato, quanto è importante in questo momento? "A decidere credo che oggi sia sempre il calciatore che deve dare il benestare. Mi auguro sia stata una distorsione lieve per lavorare bene in vista del Milan ma se è a rischio io non lo rischierei perché poi ci sono partite importanti. Il miglior medico è lui stesso, sa quello che può sopportare. Se non c'è lui però ci sono due buoni giocatori come Dzeko e Piccoli anche se Kean è un punto di riferimento per la squadra. Ma l'importante è che ci sia una squadra con voglia.

Lei che farebbe? "Io parlerei con lui e il medico. Gli direi che se lui se la sente gioca altrimenti lo porto in panchina e entra solo all'occorenza. Ai miei tempi si fasciava la caviglia e via. Io contro il Torino giocai con la caviglia gonfia e dolorante. E Radice mi diceva ' ma come senti dolore, ma dai su" e mi fecero giocare con una fasciatura rigida e pensa che segnai pure un gol. Oggi però il giocatore è un'azienda. Non si azzarda a giocare sia per non fare figuracce sia per non compromettere il cammino futuro. Oggi non rischiano insomma se non sono almeno al 90%, all'85% non giocano".

Cosa può scattare in Piccoli che vede Kean pur non al 100% viene fatto giocare al posto suo? "Se ne deve fare una ragione, Kean ha dei bonus in più alla luce di quanto fatto la scorsa stagione. Sarebbe un problema se viene fatto giocare non al meglio ed ha una ricaduta e questo compromette sia Kean che lo stesso Piccoli sfiduciato. Ma uno si deve comunque rendere conto".

Cosa pensa di Comuzzo? "Speriamo di rivederlo presto. Non ha avuto una buona partenza, dopo l'errore con il Napoli Pioli lo ha messo da parte anche per preservarlo ma lui non può essere un problema e deve essere una risorsa. Lui è una bellissima realtà della Fiorentina e presto diventerà protagonista in campo".