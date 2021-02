GRASSIA, Sarri può arrivare. Stadio? Stupito dal...

Il giornalista Filippo Grassia è intervenuto a Tuttomercatoweb.com, parlando anche di Fiorentina, esprimendosi sul futuro di Prandelli e della panchina viola in generale: "Fondamentale capire cosa farà Sarri prossima stagione, potrebbe essere l'allenatore giusto per Firenze. Per quanto riguarda Prandelli, non so quale sarà il futuro, si vocifera possa trovare un ruolo in dirigenza, ma serve un ruolo in cui possa ricoprire un comito importante e in cui sia qualificato, il ds non lo ha mai fatto". Grassia ha parlato anche della diatriba tra il presidente della Fiorentina Commisso ed il comune di Firenze per quanto riguarda la situazione-stadio: "Quello di Commisso è un progetto importante, vuole provare a fare qualcosa di straordinario col nuovo centro sportivo. Mi chiedo come possano come il sindaco Nardella e il presidente della regione Giani opporsi al nuovo stadio. Firenze sta risentendo più di altre città a causa delle entrate dei turisti, lo stadio darebe lavoro ad almeno 2mila persone per alcuni anni. La Sopraintendenza credo abbia preso un grosso abbaglio. A Londra hanno comunque buttato giù uno stadio storico come Wembley per costruirne un altro, non capisco come mai non si possa fare anche in Italia".