GRASSIA, La partita va rigiocata. Spero che Chiffi...

Filippo Grassia, giornalista ed esperto di moviola per Radio Rai, ha commentato l'episodio di ieri sul finale di Roma-Fiorentina con protagonista l'arbitro Daniele Chiffi: "Rizzoli ha fallito, sarà stato un buon arbitro ma non sa allenare, perché manca coerenza decisionale in episodi analoghi. Non c'era né il rigore di ieri, né quello fischiato settimane fa con la Lazio, in cui se vogliamo gli errori sono stati ancor più gravi dato che mancavano le espulsioni di Bastos e Parolo. Mi chiedo come sia possibile che Chiffi non abbia fermato il gioco, ieri, quando ha toccato dal pallone. Ci sono arbitri che fischiano non appena vengono sfiorati. Spero che la Fiorentina abbia fatto ricorso e che Chiffi sia sospeso fino alla prossima stagione. La partita va rigiocata e la coppia Nicchi-Rizzoli deve ammettere l'errore. Mazzoleni al VAR? Non era in malafede, è semplicemente scarso".