GOSENS, Viola scelta giusta, ma l'addio all'Union...

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni del podcast Copa TS, il neoterzino sinistro della Fiorentina Robin Gosens ha parlato di com'è andato il trasferimento dall'Union Berlino ai viola sul gong del calciomercato: "È stata una situazione incredibilmente spiacevole e brutta. È stato un disservizio assoluto e ne ero consapevole. Amavo i ragazzi più di ogni altra cosa, amavo anche l'Alte Försterei (Stadio Union Berlino, n.d.r.) più di ogni altra cosa. Sembra che stessi pensando solo ai miei interessi, ma stavo comunque pensando molto alla squadra. Non volevo deludere i tifosi, anche se la gente là fuori potrebbe pensarlo. La scelta della Fiorentina? Sapevo che era la cosa giusta per me e la mia famiglia".

Questa la ricostruzione del tedesco: "Sono andato allo stadio la mattina per l'attivazione e ho avuto la sensazione che sarei stato in campo contro il St. Pauli alle 20:30. L'allenatore Bo Svensson mi ha detto che sarei partito titolare. La Fiorentina aveva fatto un'offerta dieci giorni prima, ma non era interessante per me a quelle condizioni. Avevo ancora tre anni di contratto, sarebbe andato benissimo per me. Dopo il pisolino pomeridiano, ho ricevuto molte chiamate perse dal mio agente sul mio cellulare. L'ho richiamato. Mi ha informato che la Fiorentina aveva accettato le condizioni che volevamo. Ho pensato: ”Oh, mamma mia". Mancavano quattro ore alla partita. Cosa avrei dovuto fare? Prima di tutto, volevo farlo sapere al manager Horst Heldt. Heldt mi ha detto che dovevo andare dal pullman se volevo essere della partita. Era mezz'ora prima della nostra riunione principale. Poi ho bussato alla porta dell'allenatore Bo Svensson. Quando ci siamo guardati, lui lo sapeva già. “Non ora” ha detto, “ora c'è una riunione”. Dopodiché, tutto è successo molto rapidamente".