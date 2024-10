GOSENS, Ritorno vincente in Nazionale: 1-2 contro la Bosnia

FirenzeViola.it

Si è conclusa da poco la sfida tra Bosnia Ervegovina e Germania, valevole per la terza giornata di Nations League. Il risultato finale è di 1-2 per i tedeschi che vincono grazie alla doppietta di Undav e salgono al primo posto nel girone. Per la squadra di Nagelsmann da segnalare il ritorno con la Nazionale di Robin Gosens che entra al 66' per sostituire Mittelstadt. Un ritorno vincente per l'esterno dei viola.

L'altra partita del girone, Ungheria-Olanda, è terminata con il punteggio di 1-1. Quindi la classifica del Gruppo 3 di Nations League è la seguente:

Germania 7

Olanda 5

Ungheria 2

Bosnia Erzegovina 1