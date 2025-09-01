Social

Gosens ricorda l'esordio con la Fiorentina: "Un anno fa è diventata casa nostra"

Oggi alle 16:05News
di Redazione FV

Sbarcato a Firenze (via Pisa) a fine mercato, Robin Gosens esattamente un anno fa ha debuttato con la Fiorentina, andando subito a segno con il Monza. Un esordio che l'esterno tedesco ha voluto ricordare tramite una Storia sul profilo Instagram: "Un anno fa la Fiorentina è diventata casa la nostra". In calce all'articolo l'immagine in questione: