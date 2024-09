GOSENS, Il saluto con il vecchio compagno De Roon

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il nuovo esterno sinistro della Fiorentina Robin Gosens domanica a Bergamo era il grande ex della sfida tra i viola e l'Atalanta. Il calciator tedesco, l'anno scorso in forze all'Union Berlino, a Bergamo, dall'estate del 2017 all'inverno del 2022, ha vissuto gli anni migliori della sua carriera. Gosens domenica al Gewiss Stadium ha salutato alcuni suoi ex compagni nella società orobica, a partire da De Roon. Il momento del saluto tra il nuovo calciatore viole e il centrocampista olandese è stato postato dall'Atalanta sulla sua pagina Instagram ufficiale. Di seguito il post: