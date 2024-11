GOSENS, Hummels penalizzato dal gioco di Juric, ma ora...

FirenzeViola.it

Ai taccuini della Bild il difensore della Fiorentina Robin Gosens ha parlato del difficile inizio di stagione che Mats Hummels sta attraversando alla Roma: "Siamo in contatto regolare. Appena è venuto a Roma ero felice per lui e glielo ho detto. Finora l'avventura è stata incredibilmente sfortunata per lui, con un allenatore (Daniele De Rossi, ndr) che è stato licenziato subito dopo il suo arrivo. Juric è allievo di Gasperini, gioca uno contro uno in tutto il campo.

Potrebbe non essere lo stile di gioco più adatto a Mats perché devi difendere spazi molto ampi e devi sempre coprire il fronte in una catena a tre. Ora c'è Ranieri e penso che l'avventura di Mats cominci adesso. Glielo auguro con tutto il cuore perché penso che finora abbia avuto una carriera davvero fantastica e merita un finale migliore di quello che è stato finora".