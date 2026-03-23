FirenzeViola Viareggio Cup, al fine primo tempo la Fiorentina domina e conduce 1-0 sul Rijeka

vedi letture

La Fiorentina chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo della finale della Viareggio Cup contro il Rijeka, al termine di una frazione vivace e ricca di occasioni. L’avvio è subito intenso: al 13’ i viola trovano la via del gol con Giusto, ma la rete viene annullata per fuorigioco, lasciando invariato il punteggio. La Fiorentina però continua a spingere e al 17’ costruisce una clamorosa tripla occasione: due tentativi di Bianchini e uno di Beldenti, con la difesa del Rijeka che riesce a salvarsi in extremis.

Il forcing viola trova finalmente sbocco al 19’, quando Croci finalizza un rapido contropiede centrale, firmando l’1-0 che sblocca la finale. Dopo il vantaggio, la Fiorentina mantiene il controllo del gioco e continua a rendersi pericolosa. Al 35’ è ancora protagonista Bianchini, che su cross di Perrotti colpisce in pieno il palo, sfiorando il raddoppio. Cinque minuti più tardi, al 40’, è Croci a battere una punizione precisa per la testa di Boskovic, ma il tentativo termina a lato. Un primo tempo dominato per lunghi tratti dalla Fiorentina, capace di creare numerose occasioni e di capitalizzare con il gol di Croci. I