FirenzeViola Viareggio Cup, si va ai supplementari: dopo 90' Fiorentina e Rijeka pareggiano 1-1

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Alla fine dei 90 minuti, la finale della Viareggio Cup tra Fiorentina e Rijeka è ferma sull’1-1: serviranno i tempi supplementari per decidere il vincitore. La partita è stata intensa e ricca di occasioni, con una Fiorentina più brillante nel primo tempo e un Rijeka capace di reagire nella ripresa.

Primo tempo

La Fiorentina parte forte e dà subito segnali importanti. Al 13’ trova anche il gol con Giusto, ma la rete viene annullata per fuorigioco. È solo il preludio a una fase di grande pressione viola: al 17’ arrivano tre occasioni in pochi secondi, con Bianchini protagonista due volte e Beldenti che però non riesce a concretizzare. Il meritato vantaggio arriva al 19’: azione in contropiede perfettamente orchestrata, Bianchini serve Croci che si inserisce centralmente e batte il portiere per l’1-0. La Fiorentina continua a spingere e sfiora il raddoppio al 35’, quando un cross di Perrotti trova ancora Bianchini, ma il suo colpo si stampa sul palo. Nel finale di tempo, su punizione di Croci, Boskovic va di testa senza però trovare lo specchio.

Secondo tempo

Nella ripresa il copione cambia: il Rijeka cresce e la Fiorentina perde un po’ di brillantezza. Al 60’ i viola hanno comunque una grande occasione in contropiede con Pietropaolo, che si presenta solo davanti a Brzic ma si fa ipnotizzare dal portiere. Tre minuti dopo arriva la svolta: errore in uscita di Perrotti, Grulovic recupera palla e si invola verso la porta, battendo Dolfi per il pareggio (1-1). Il finale è aperto e teso. All’81’ il Rijeka sfiora addirittura il sorpasso: contropiede veloce e conclusione di Peteh che colpisce la traversa a tu per tu con Dolfi. Dopo 3' di recupero, l’arbitro fischia la fine: si va ai supplementari.