GORI, Su di lui Lecco e Brescia ma non solo: il punto

Gabriele Gori continua ad avere mercato nonostante non rientri nei piani della Fiorentina. Come riporta TMW, l'attaccante ha avuto interessamenti da tantissime società di Serie C, con il Catania soprattutto pronto a fare un investimento importante, e dalla Serie B, dove molti allenatori sono pronti a scommettere su di lui.

Lecco e Brescia sarebbero però le due squadre più avanti rispetto alle altre, con la Fiorentina che è disposta ad accontentare le richieste di Gori. Manca sempre meno all’inizio della stagione ed il centravanti vuole prendere una scelta: Le Rondinelle stanno un po’ temporeggiando, non tentano l’affondo, e per questo motivo il club di Di Nunno, che lo acquisterebbe in prestito secco, sembra essere in pole per aggiudicarsi le prestazioni del 24enne, anche se Cellino rimane vigile e attento all’evolversi della situazione. I prossimi giorni potranno essere quelli decisivi.