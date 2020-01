GORGOS, Lo svedese lascia i viola: i saluti social

Mark Frank Gorgos, centrocampista svedese di origini siriane, ha lasciato la Fiorentina Primavera alla ricerca di maggiore spazio. Ecco il saluto del giocatore via Instagram: "Voglio ringraziare tutti alla Fiorentina per questi due anni. I team manager che sono diventati amici stretti, allenatori che hanno lavorato con me ogni giorno, medici, psicologi che mi hanno aiutato a recuperare da infortuni. Vi amo tutti. Sono due anni che ricorderò per tutta la mia vita e che mi hanno fatto crerscere come calciatore e come uomo. Ai miei compagni di squadra: vi sostengo tutti e sono convinto che raggiungerete la vetta. Continuate a lavorare sodo e ci vedremo presto da qualche parte"