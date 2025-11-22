Kean torna sull'incrocio: "Prendiamo il positivo. Ora l'Atalanta con fame"

Dal prato del Franchi, dopo il pareggio contro la Juventus, Moise Kean commenta ai microfoni di Dazn la prestazione personale e di tutta la Fiorentina. A partire dal clamoroso incrocio dei pali colpito da lui stesso nel primo tempo: "E' andata così, ma l'importante era dare l'impatto contro una grande squadra. L'abbiamo fatto, ora prendiamo le cose positive e quelle meno per lavorarci sopra".

Adesso l'Atalanta, con i tre punti da conquistare.

"Assolutamente, abbiamo fame. Ci siamo allenati bene e sta a noi andare avanti così".