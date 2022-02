GONZALO, 200 partite in viola un orgoglio. Che ricordi

Ospite della sezione podcast della Fiorentina, l'ex difensore e capitano Gonzalo Rodriguez ha raccontato i suoi anni in viola: "Ricordo che dopo la mia partita presi il taxi e non mi riconosceva nessuno, poi capii subito quanto sono caldi i tifosi viola. È stato facile ambientarsi. Duecento partite in maglia viola per me sono un orgoglio: non è facile farlo in Europa, tanto più in una squadra come la Fiorentina. È un bellissimo regalo. Con la gente italiana mi sento simile, quando arrivi in una squadra e ti fanno sentire bene è tutto più facile. Gli infortuni in carriera? Sono stato male tanto tempo al ginocchio, non ho giocato per quasi due anni ma alla fine conta solo la testa".

I migliori ricordi?

"Ne ho passati tanti. La finale di Coppa Italia, la partita con la Juventus…".