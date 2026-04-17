Giulini: "Volevo Pio Esposito ma mi fecero prendere Piccoli. Sebastiano vale come lui"

Giulini: "Volevo Pio Esposito ma mi fecero prendere Piccoli. Sebastiano vale come lui"FirenzeViola.it
Oggi alle 10:26News
di Redazione FV

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha raccontato un retroscena di mercato legato all'estate di oltre un anno fa: "Volevo fortemente Pio Esposito l’anno scorso ma sia Bonato sia Nicola mi dissero di prendere prima la certezza che era rappresentata da Piccoli, nel frattempo però Pio andò allo Spezia e si è meritato di andare all’Inter già quest’anno. Muovendoci prima su Pio Esposito magari avremmo preso entrambi e non guastava. Non avrei preso Pio al posto di Piccoli, però magari entrambi.

Sebastiano sta facendo una buona stagione, tecnicamente divino, deve imparare a essere sempre più concreto, sta trovando anche i gol. Sicuramente il Cagliari può ripartire da lui, è un nostro valore importante, complessivamente penso che lui non è un calciatore che può valere meno di Piccoli, non penso che in questo mercato arriveranno offerte così alte e quindi credo rimarrà con noi. Mi è piaciuto molto come ha esultato sabato dopo il gol coi compagni e il mister, significa che è un leader tecnico e carismatico”. 