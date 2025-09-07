Giuffredi su Fiorentina-Napoli: "Sarà una bella sfida, il primo vero test per gli azzurri"

Mario Giuffredi, agente di Ranieri e Parisi, ha parlato a Radio Kiss Kiss dei suoi assistiti viola e partenopei in vista di Fiorentina-Napoli: "Nella Fiorentina ho Ranieri e Parisi, mi aspetto una partita bellissima contro il Napoli. La Fiorentina ha un allenatore che ha esperienza e qualità, sarà una partita di grande livello, non facile, che rappresenta il vero primo test per gli azzurri".

Sugli assistiti del Napoli, tra cui Politano, Di Lorenzo e Marianucci, dice: "Politano all’Inter con Conte aveva avuto poco spazio, ma il fatto che adesso sia un protagonista dimostra che l’allenatore del Napoli dà merito all’impegno. E questo deve essere da sprone per tutti i calciatori, Politano ora ha la fiducia di Conte perché si è sempre impegnato ed ha dimostrato spirito di sacrificio. Tatticamente Politano è l’ago della bilancia, e questo perché mentalmente è sempre pronto ad eseguire determinate situazioni che gli chiede l’allenatore e questo consente a Conte anche di cambiare modulo. Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo e prolungarlo fino al 2028. Speriamo di annunciare il rinnovo nelle prossime due settimane. Di Lorenzo anche vuole rimanere tanti anni al Napoli, sono la colonna portante di questa squadra e sono anche riconoscenti nei confronti della società. Vogliono continuare a vincere con questa maglia. Marianucci è un ragazzo che sa quello che vuole, viene da una gavetta veloce, passando dalla Serie C alla Serie A e poi addirittura Napoli. Sono convinto che in futuro sarà uno dei calciatori più importanti del Napoli, dovrà stare lì ad imparare e crescere. Io gli dico sempre di provare a seguire le orme di Di Lorenzo".