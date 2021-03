GIUD. SPORT., Dabo e altri 7 out. Due turni a D'Aversa

L'ex viola Dabo, come previsto, non sarà della partita con la Fiorentina. Il giocatore del Benevento - secondo il comunicato del giudice sportivo -è stato infatti squalificato per una giornata per somma di ammonizioni. Con lui squalificati anche Rincon (Torino, unico espulso), Colley (Sampdoria), Destro e Masiello (Genoa), Kucka (Parma) e Pavoletti e Likogiannis (Cagliari). Ammonizione e ammenda di 1.500 euro per Cordaz del Crotone. Tra gli allenatori ben 4 squalificati, due espulsi durante le rispettive gare (D'Aversa del Parma che dovrà scontare ben due giornate e il preparatore atletico della Roma De Barros Moreira), Conte dell'Inter per somma di ammonizioni e Serse Cosmi (Crotone) per aver bestemmiato. Tra i dirigenti Giuseppe Ursino del Crotone inibito fino al 22 marzo (più un'ammenda di 5mila euro) per atteggiamneto intimidatorio e ingiurie contro l'arbitro. Espulso per una giornata Meluso dello Spezia e ammenda di 2mila euro per il preparatore della Juve, Bertelli.